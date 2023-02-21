Евгения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1890 ст.
Сын: Петр Назариевич
Отец ребёнка: Назарий
Рождение ребёнка
11.07.1897 ст.
Дочь: Олимпиада Назариевна
Отец ребёнка: Назарий
Восприемники: Слободы Александровской Дьякон Николай Бономорский, крестьянская жена Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назарий
Смерть
Неизвестно