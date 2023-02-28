Салманов Матвей Егоров
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Салманов Егор Мартынов
Мать: Салманова Марья Егорова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Салманова Варвара Семёнова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Салманова Варвара Семёнова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Матвеева
Мать ребёнка: Салманова Варвара Семёнова
Место жительства
1850
106 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно