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Салманов Матвей Егоров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Салманов Егор Мартынов

Мать: Салманова Марья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Салманов Никита Матвеев

Мать ребёнка: Салманова Варвара Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Салманов Трофим Матвеев

Мать ребёнка: Салманова Варвара Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Матвеева

Мать ребёнка: Салманова Варвара Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
106 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманова Варвара Семёнова

Смерть
Неизвестно
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