Головина Мария Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.2004
Дочь: Головина Валерия Евгеньевна
Отец ребёнка: Головин Евгений Вениаминович
Рождение ребёнка
06.05.2009
Дочь: Головина Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Головин Евгений Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Евгений Вениаминович