Головина Мария Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Мария Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2004 г.р.
2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2004

Дочь: Головина Валерия Евгеньевна

Отец ребёнка: Головин Евгений Вениаминович

Рождение ребёнка
06.05.2009

Дочь: Головина Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Головин Евгений Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Евгений Вениаминович

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