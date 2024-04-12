Иван Зиновьев
Место рождения
Дата рождения26.05.1806
Дата смерти23.06.1806
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1806
Отец: Зиновий Семёнов
Мать: Агриппина Федотова
МК-1806 26.05.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Зиновья Семенова жена Огрофена Семенова родила сына Ивана, которой крещен того же числа упомянутой Казанской... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1806
МК-1806 23.06.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Зиновья Семенова сын Иван 2х месяцов неизвестною болезнию, оный умерший погребен упомянутой церкви священни... Показать все