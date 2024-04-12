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Иван Зиновьев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

26.05.1806

Дата смерти

23.06.1806

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1806

Отец: Зиновий Семёнов

Мать: Агриппина Федотова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 26.05.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Зиновья Семенова жена Огрофена Семенова родила сына Ивана, которой крещен того же числа упомянутой Казанской... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
23.06.1806
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 23.06.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Зиновья Семенова сын Иван 2х месяцов неизвестною болезнию, оный умерший погребен упомянутой церкви священни... Показать все

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