Гумаров Ренат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумаров Ренат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1978

Отец: Гумаров Рафис

Мать: Гумарова Фания

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