Чепыжова (Ионова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.11.1990
Дата смерти08.10.1976
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.11.1923
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1928
Отец ребёнка: Чепыжов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
12.10.1935
Сын: Чепыжов Серафим Степанович
Отец ребёнка: Чепыжов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
18.12.1937
Дочь: Бехтерева (Чепыжова) Раиса Степановна
Отец ребёнка: Чепыжов Степан Григорьевич
Смерть
08.10.1976
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение
11.11.1990
Отец: Ионов Михаил Акимович
Мать: Ионова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно