Чепыжова (Ионова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепыжова (Ионова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

11.11.1990

Дата смерти

08.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.11.1923

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.02.1928

Сын: Чепыжов Федор Степанович

Отец ребёнка: Чепыжов Степан Григорьевич

Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.10.1935

Сын: Чепыжов Серафим Степанович

Отец ребёнка: Чепыжов Степан Григорьевич

Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.12.1937

Дочь: Бехтерева (Чепыжова) Раиса Степановна

Отец ребёнка: Чепыжов Степан Григорьевич

Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.10.1976
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение
11.11.1990

Отец: Ионов Михаил Акимович

Мать: Ионова Анна Ивановна

Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепыжов Степан Григорьевич

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