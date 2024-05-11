Инишев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инишева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1985
Сын: Инишев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Гаязова Рашида Гаптульяновна
Рождение ребёнка
12.12.1987
Сын: Инишев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гаязова Рашида Гаптульяновна
Рождение ребёнка
17.12.1988
Дочь: Инишева Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Гаязова Рашида Гаптульяновна
Рождение ребёнка
06.02.1990
Мать ребёнка: Гаязова Рашида Гаптульяновна