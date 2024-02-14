Сафин Ахмят
Место рожденияд. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Дата рождения25.10.1939
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939
Отец: Сафин Абдулбари
Мать: Сафина Сайдя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафина (Багаутдинова) Рауза
Рождение ребёнка
24.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафина (Багаутдинова) Рауза
Смерть
Около 1995