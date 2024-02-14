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Сафин Ахмят

Место рождения

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)

Дата рождения

25.10.1939

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939

Отец: Сафин Абдулбари

Мать: Сафина Сайдя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафина (Багаутдинова) Рауза

Рождение ребёнка
06.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина (Багаутдинова) Рауза

Рождение ребёнка
24.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина (Багаутдинова) Рауза

Смерть
Около 1995

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