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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Досаев Насибулла Саляхович

Отец ребёнка: Досаев Саляхетдин

д.Камкино Княгининский уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Жамаль Саляхович

Отец ребёнка: Досаев Саляхетдин

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досаев Юсиф Саляхович

Отец ребёнка: Досаев Саляхетдин

д.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
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