Вика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1969

Отец: не указан

Мать: Беленова Екатерина Ионовна

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