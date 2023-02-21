Юрьевна Рина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьевна Рина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

РЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1992

Отец: Селезнев Юрий Аркадьевич

Мать: Щепетова Рида Халиловна

Бракосочетание
21.12.2011

Муж: Ценев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
21.02.2012

Дочь: Ценева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Ценев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
05.10.2013

Дочь: Ценева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ценев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
08.03.2020

Дочь: Ценева София Михайловна

Отец ребёнка: Ценев Михаил Александрович

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