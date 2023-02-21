Юрьевна Рина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1992
Отец: Селезнев Юрий Аркадьевич
Мать: Щепетова Рида Халиловна
Бракосочетание
21.12.2011
Рождение ребёнка
21.02.2012
Дочь: Ценева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Ценев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
05.10.2013
Дочь: Ценева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ценев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
08.03.2020
Дочь: Ценева София Михайловна
Отец ребёнка: Ценев Михаил Александрович