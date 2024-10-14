Мяздрикова (Деева) Агафья Кузьмина 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова (Деева) Агафья Кузьмина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1761

умерла Неизвестно

Отец
Деев Кузьма Федорович1729 г.р.
Мать
Деева Прасковья Ивановна1733 г.р.
Супруги
Мяздриков Федул Петрович1761 г.р.
Дети
Суздальцева (Мяздрикова) Анна Федуловна1788 г.р.
Нехорошева (Мяздрикова) Марья Федуловна1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Деев Кузьма Федорович

Мать: Деева Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Федул Петрович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Суздальцева (Мяздрикова) Анна Федуловна

Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Нехорошева (Мяздрикова) Марья Федуловна

Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Мяздриков Иван Федулович

Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Мяздриков Ксенофонт Федулович

Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1796

Сын: Мяздриков Степан Федулович

Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович

Смерть
Неизвестно

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