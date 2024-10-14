Мяздрикова (Деева) Агафья Кузьмина
женский, родилась 1761
умерла Неизвестно
ОтецДеев Кузьма Федорович1729 г.р.
МатьДеева Прасковья Ивановна1733 г.р.
Супруги
Мяздриков Федул Петрович1761 г.р.
ДетиПоказать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Деев Кузьма Федорович
Мать: Деева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Суздальцева (Мяздрикова) Анна Федуловна
Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Нехорошева (Мяздрикова) Марья Федуловна
Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Мяздриков Ксенофонт Федулович
Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1796
Сын: Мяздриков Степан Федулович
Отец ребёнка: Мяздриков Федул Петрович
Смерть
Неизвестно