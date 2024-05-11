Некрасов Всеволод Владимирович 28.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Всеволод Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.06.1904

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1930

Жена: Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Некрасов Алексей Всеволодович

Мать ребёнка: Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна

Развод
После 1937

Жена: Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна

Смерть
1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен в Павловске

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