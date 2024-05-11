Некрасов Всеволод Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.06.1904
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Некрасов Алексей Всеволодович
Мать ребёнка: Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна
Развод
После 1937
Смерть
1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен в Павловске