Иванов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1942
Дата смерти30.04.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1942
Отец: Иванов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Константинова) Мария Нефедовна
Большие Тальцы, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
30.04.2020
Водогон, Любытинский муниципальный район, Новгородская область