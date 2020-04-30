Иванов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений Николаевич

Место рождения

Недащицы, Любытинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.04.1942

Дата смерти

30.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1942

Отец: Иванов Николай

Мать: не указана

Недащицы, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Константинова) Мария Нефедовна

Большие Тальцы, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
30.04.2020
Водогон, Любытинский муниципальный район, Новгородская область

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