Тихонова (Зазнобина) Александра Федорова
Место рожденияд. Горки Переславского уезда Ярославской обл
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Зазнобин Федор Игнатьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеев
Бракосочетание
22.10.1889
Муж: Тихонов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
13.06.1892
Дочь: (Тихонова) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
13.06.1892
Дочь: (Тихонова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
09.08.1893
Дочь: (Тихонова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
08.07.1896
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
02.10.1897
Дочь: (Тихонова) Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
02.10.1897
Дочь: (Тихонова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Тихонов Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно