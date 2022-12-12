Попова (Беляева) Аделаида Аполлинарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Беляева) Аделаида Аполлинарьевна

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Около 1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Беляев Аполлинарий Сергеевич

Мать: Беляева Мария

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Чижикова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Попов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Попов Аполлинарий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Попов Николай Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Попова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Попов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1964
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