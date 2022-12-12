Попова (Беляева) Аделаида Аполлинарьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиОколо 1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Беляев Аполлинарий Сергеевич
Мать: Беляева Мария
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Чижикова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Попов Аполлинарий Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Попова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Попов Иван
Смерть
Около 1964