Каратаева (Куракина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаева (Куракина) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Каратаев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Каратаев Михаил Семенович

Колтово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1919

Сын: Каратаев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Каратаев Михаил Семенович

Колтово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратаев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Каратаев Михаил Семенович

Колтово, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратаев Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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