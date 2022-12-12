Каратаева (Куракина) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Каратаев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Каратаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
14.01.1919
Сын: Каратаев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Каратаев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каратаев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Каратаев Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно