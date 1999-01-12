Бобоева (Одина) Илона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобоева (Одина) Илона Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1999

Отец: Один Сергей Анатольевич

Мать: Леппеля Ирина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобоев Артур

Рождение ребёнка
13.03.2021

Дочь: Бобоева Дилара Артуровна

Отец ребёнка: Бобоев Артур

Рождение ребёнка
03.08.2023

Дочь: Бобоева Аврора Артуровна

Отец ребёнка: Бобоев Артур

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