Бобоева (Одина) Илона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1999
Отец: Один Сергей Анатольевич
Мать: Леппеля Ирина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобоев Артур
Рождение ребёнка
13.03.2021
Дочь: Бобоева Дилара Артуровна
Отец ребёнка: Бобоев Артур
Рождение ребёнка
03.08.2023
Дочь: Бобоева Аврора Артуровна
Отец ребёнка: Бобоев Артур