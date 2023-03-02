Шеметов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шеметов Петр

Мать: Шеметова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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