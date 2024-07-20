Вигуро Костюшкевичь Адам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вигуро Костюшкевичь Адам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Костюшкевичь-Вигуро Иван Осипович

Мать: Вигуро Анелия Валеньшена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воллодко Констанция Адамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волк-Леванович Елеонора Адамовна

Мать ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Вигуро Петр Адамович

Мать ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Варвара Ивановна

Могилёвская губерния чериковскии уезд имение лочатик
Смерть
1905

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