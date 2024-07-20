Вигуро Костюшкевичь Адам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1905
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воллодко Констанция Адамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волк-Леванович Елеонора Адамовна
Мать ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Вигуро Петр Адамович
Мать ребёнка: Вигуро Костюшкевичь Варвара Ивановна
Могилёвская губерния чериковскии уезд имение лочатик
Смерть
1905