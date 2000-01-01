Шмелев Юрий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Юрий Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1989

Сын: Шмелев Роман Юрьевич

Мать ребёнка: Шмелева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
11.11.1992

Сын: Шмелев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Шмелева Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Надежда Павловна

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