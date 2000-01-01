Шмелев Юрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1989
Сын: Шмелев Роман Юрьевич
Мать ребёнка: Шмелева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1992
Мать ребёнка: Шмелева Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелева Надежда Павловна