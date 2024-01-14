Кишкичева Еликонида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишкичева Еликонида Петровна

Кишкичева Еликонида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кишкичева Татьяна Иоановна

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Бракосочетание
20.01.1895

Муж: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1897

Сын: Кишкичев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Рождение ребёнка
27.12.1898

Дочь: Кишкичева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кишкичев Александр Иоаннович

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кишкичева Анна Иоановна

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Рождение ребёнка
?.11.1905

Сын: Кишкичев Александр 2 Иоанович

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Рождение ребёнка
24.03.1907

Дочь: Кишкичева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Кишкичева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Кишкичев Павел Иванович

Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close