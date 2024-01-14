Кишкичева Еликонида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кишкичева Татьяна Иоановна
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Бракосочетание
20.01.1895
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1897
Сын: Кишкичев Василий Иванович
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Рождение ребёнка
27.12.1898
Дочь: Кишкичева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кишкичев Александр Иоаннович
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кишкичева Анна Иоановна
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Рождение ребёнка
?.11.1905
Сын: Кишкичев Александр 2 Иоанович
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Рождение ребёнка
24.03.1907
Дочь: Кишкичева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Кишкичева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Рождение ребёнка
10.12.1911
Отец ребёнка: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Смерть
Неизвестно