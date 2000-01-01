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Вшивцев Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Вшивцев Алексей Минеевич

Мать: Вшивцева Дарья Феофилактова

Бракосочетание
23.01.1799 ст.

Жена: Вшивцева Варвара Васильева

1799г. МК с. Верхолиповское (свадьба) ф. 237 оп. 75 д. 1068 невеста оной округи поч. Безводного черносошеного крестьянина Василия Новокшёнова дочь девица Варвара
Рождение ребёнка
1809

Сын: Вшивцев Мирон Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Васильева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Вшивцев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Васильева

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1811
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