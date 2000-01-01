Вшивцев Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
23.01.1799 ст.
1799г. МК с. Верхолиповское (свадьба) ф. 237 оп. 75 д. 1068 невеста оной округи поч. Безводного черносошеного крестьянина Василия Новокшёнова дочь девица Варвара
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Вшивцев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Вшивцева Варвара Васильева
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1811