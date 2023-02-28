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Келасьев Василий Андреевич

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1908

Дочь: Вирясова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Келасьева Агафья

Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Келасьев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Келасьева Агафья

д. Голодяевка, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Келасьев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Келасьева Агафья

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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