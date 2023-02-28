Келасьев Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1908
Дочь: Вирясова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Келасьева Агафья
Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Келасьев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Келасьева Агафья
д. Голодяевка, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Келасьев Максим Васильевич
Мать ребёнка: Келасьева Агафья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно