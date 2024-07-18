Боженов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Боженова Клавдия
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боженова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженова Клавдия
Смерть
Неизвестно