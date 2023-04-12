Afanasieff Vincent — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Afanasieff Vincent

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Afanasieff ?

Мать: ?

Смерть
1973
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