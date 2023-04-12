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Afanasieff Vincent
Afanasieff Vincent
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1973
Дата смерти
1973
Пол
Мужской
Отец
Afanasieff ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец:
Afanasieff ?
Мать:
?
Смерть
1973
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