Чечуйко Василий Епифанович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
29.08.1915
На август 1915 - рядовой 258 Кишиневского полка. Приказом от 29 авг. 1915 г. в числе других нижних чинов полка по высочайшему повелению Великим князем Георгием Михайловичем награжден Георгиевским кре... Показать все
Рождение ребёнка
1921
Сын: Чечуйко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чечуйко Василиса Николаевна
Осуждение
02.03.1930
Осужден 2 марта по ст.54-10 Уголовного кодекса Украинской ССР за антисоветскую агитацию к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован Полтавской областной прокуратурой 24 июля 1997 г.
Смерть
Неизвестно