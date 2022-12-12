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Чечуйко Василий Епифанович

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Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Заичинцы, Полтавська область
Военная награда
29.08.1915
На август 1915 - рядовой 258 Кишиневского полка. Приказом от 29 авг. 1915 г. в числе других нижних чинов полка по высочайшему повелению Великим князем Георгием Михайловичем награжден Георгиевским кре... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Сын: Чечуйко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чечуйко Василиса Николаевна

Осуждение
02.03.1930
Осужден 2 марта по ст.54-10 Уголовного кодекса Украинской ССР за антисоветскую агитацию к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован Полтавской областной прокуратурой 24 июля 1997 г.
Смерть
Неизвестно
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