Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Ефремов Емельян
Мать: Ефремова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Натальин Александр
Отец ребёнка: Натальин (Павлов) Прокопий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Натальин Филип
Отец ребёнка: Натальин (Павлов) Прокопий
Смерть
Неизвестно