Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальина (Ефремова) Марфа Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Ефремов Емельян

Мать: Ефремова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натальин (Павлов) Прокопий

Рождение ребёнка
1777

Сын: Натальин Александр

Отец ребёнка: Натальин (Павлов) Прокопий

Рождение ребёнка
1780

Сын: Натальин Филип

Отец ребёнка: Натальин (Павлов) Прокопий

Смерть
Неизвестно

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