Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович

Место рождения

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1953

Отец: Мирсаит

Мать: Хариря (Хайриямал) Гилязитдин кызы

Моисеевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахуртдинов Айназ Миннеавхатович

Мать ребёнка: Фахуртдинова Альфия Хуснулловна

Орловка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1979

Сын: Фахуртдинов Ринат Миннеавхатович

Мать ребёнка: Фахуртдинова Альфия Хуснулловна

Рождение ребёнка
?.02.1983

Дочь: Зиянгирова (Фахуртдинова) Рамиля Миннеавхатовна

Мать ребёнка: Фахуртдинова Альфия Хуснулловна

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