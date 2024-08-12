Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович
Место рождения
Дата рождения?.03.1953
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1953
Отец: Мирсаит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахуртдинов Айназ Миннеавхатович
Мать ребёнка: Фахуртдинова Альфия Хуснулловна
Орловка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1979
Сын: Фахуртдинов Ринат Миннеавхатович
Мать ребёнка: Фахуртдинова Альфия Хуснулловна
Рождение ребёнка
?.02.1983
Дочь: Зиянгирова (Фахуртдинова) Рамиля Миннеавхатовна
Мать ребёнка: Фахуртдинова Альфия Хуснулловна