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Герасина Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасин Никита Васильевич

Место жительства
1916
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг
Рождение ребёнка
26.03.1916

Дочь: Герасина (Герасина) Ольга Никитична

Отец ребёнка: Герасин Никита Васильевич

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг Ольга Никитична Герасина крестьянин деревни Гусовой Никита Васильевич Герасин и законн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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