Герасина Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1916
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг
Рождение ребёнка
26.03.1916
Дочь: Герасина (Герасина) Ольга Никитична
Отец ребёнка: Герасин Никита Васильевич
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг Ольга Никитична Герасина крестьянин деревни Гусовой Никита Васильевич Герасин и законн... Показать все
Смерть
Неизвестно