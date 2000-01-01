Игнатьев Леонид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1888
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1906
Жена: не указана
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906