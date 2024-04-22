Кузнецова Матрена Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Кузнецова Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Ильич
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Семен Ильич
Смерть
Неизвестно