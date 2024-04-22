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Кузнецова Матрена Никитична

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
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Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Кузнецова Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Кузнецов Павел Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Семен Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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