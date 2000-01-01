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Корженевский Иван Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Корженевский Демьян Адольфович

Мать: Корженевская Бронислава Кароливна

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