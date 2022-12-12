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Инзов Иван Никитич
Инзов Иван Никитич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1768
Дата смерти
27.05.1845
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Смерть
27.05.1845
Одесса
, Одеська область
Похороны
?.11.1846
Одесса
, Одеська область
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