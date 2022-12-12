Инзов Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инзов Иван Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1768

Дата смерти

27.05.1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Смерть
27.05.1845
Одесса, Одеська область
Похороны
?.11.1846
Одесса, Одеська область
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