Балжи / Бальчий / Деспина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи / Бальчий / Деспина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Панаица Юрьевна

Отец ребёнка: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Балжи / Бельчий / Константин Брьевич

Отец ребёнка: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Балжи / Бельчий / Федор Юрьевич

Отец ребёнка: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович

Смерть
Неизвестно
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