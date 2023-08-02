Балжи / Бальчий / Деспина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Панаица Юрьевна
Отец ребёнка: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Балжи / Бельчий / Константин Брьевич
Отец ребёнка: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Балжи / Бельчий / Федор Юрьевич
Отец ребёнка: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович
Смерть
Неизвестно