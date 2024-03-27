Черкес (Шульга) Олита
Место рожденияс. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шульга Сидор
с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
08.03.1922
Сын: Черкес Иван
Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич
х.Короткивка Диканьского района Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно