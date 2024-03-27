Черкес (Шульга) Олита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкес (Шульга) Олита

Место рождения

с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульга Сидор

Мать: Шульга Евдокия Васильевна

с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
08.03.1922

Сын: Черкес Иван

Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич

х.Короткивка Диканьского района Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкес Степан Пантилеевич

Смерть
Неизвестно
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