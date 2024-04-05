Kurak Krzysztof Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kurak Krzysztof

Место рождения

Ruskołęki/Andrzejewo

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

18.03.1830

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

1814 г.р.
1817 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Kurak Jakub

Мать: Kurak Katarzyna

Ruskołęki/Andrzejewo
Бракосочетание
21.11.1813

Жена: Kurak (Tatko) Justyna

Ruskołęki/Andrzejewo akt 17/1813
Рождение ребёнка
29.10.1814

Сын: Kurak Szymon

Мать ребёнка: Kurak (Tatko) Justyna

Ruskołęki/Andrzejewo akt 61/1814
Рождение ребёнка
26.06.1817

Дочь: (Kurak) Eleonora

Мать ребёнка: Kurak (Tatko) Justyna

Ruskołęki/Andrzejewo akt 9/1817
Смерть
18.03.1830
Ruskołęki/Andrzejewo akt 28/1830

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