Kurak Krzysztof
Место рожденияRuskołęki/Andrzejewo
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти18.03.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Kurak Jakub
Мать: Kurak Katarzyna
Ruskołęki/Andrzejewo
Бракосочетание
21.11.1813
Жена: Kurak (Tatko) Justyna
Ruskołęki/Andrzejewo akt 17/1813
Рождение ребёнка
29.10.1814
Сын: Kurak Szymon
Мать ребёнка: Kurak (Tatko) Justyna
Ruskołęki/Andrzejewo akt 61/1814
Рождение ребёнка
26.06.1817
Дочь: (Kurak) Eleonora
Мать ребёнка: Kurak (Tatko) Justyna
Ruskołęki/Andrzejewo akt 9/1817
Смерть
18.03.1830
Ruskołęki/Andrzejewo akt 28/1830