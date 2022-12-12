Коровин Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти05.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
08.08.1820
Сын: Коровин Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: Коровина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1822
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Коровина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1864
Причина смерти: от старости