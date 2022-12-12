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Коровин Тимофей Михайлович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1796

Дата смерти

05.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Коровин Михайло Федотович

Мать: Коровина Ненила Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1820

Сын: Коровин Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: Коровина Анна Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1822

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Коровина Анна Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.02.1864
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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