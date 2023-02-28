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Сергеев Леонтий Алексеевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Сергеев Алексей Варфоломеевич

Мать: Ефросинья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сергеев Афанасий Леонтьевич

Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергеев Фрол Леонтьевич

Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергеев Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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