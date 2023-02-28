Сергеев Леонтий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сергеев Афанасий Леонтьевич
Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сергеев Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: Сергеева Агафья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно