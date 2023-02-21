Черных Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Павел Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

2000 г.р.
2003 г.р.
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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2000

Дочь: Циомашко Инна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.2003

Дочь: Черных Анастасия Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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