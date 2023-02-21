Черных Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980
Отец: Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.2000
Дочь: Циомашко Инна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.2003
Дочь: Черных Анастасия Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности