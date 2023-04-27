Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959

Отец: Лацко Михаил Герасимович

Мать: Лацко Евдокия

Рождение ребёнка
22.07.1978

Дочь: Дмитриева-Хафаева Светлана Николвена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1980

Сын: Дмитриев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.09.1988

Дочь: Дмитриева Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Дмитриев Николай Викторович

Смирных, Смирныховский, Сахалинская область

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