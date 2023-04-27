Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1959
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959
Отец: Лацко Михаил Герасимович
Мать: Лацко Евдокия
Рождение ребёнка
22.07.1978
Дочь: Дмитриева-Хафаева Светлана Николвена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1980
Сын: Дмитриев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1988
Дочь: Дмитриева Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Дмитриев Николай Викторович
Смирных, Смирныховский, Сахалинская область