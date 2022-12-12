Васильев Ефрем Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.03.1888 ст.
Отец: Васильев Николай Терентьев
Мать: Агриппина Иванова
Родители: деревни Володор-Докьи новокрещен из вотяков Николай Терентьев и законная жена его Агриппина Иванова, оба православные
Крещение
06.03.1888 ст.
Восприемник: деревни Сюгу-Докьи уволенный в запас армии солдат Никита Яковлев
Бракосочетание
05.11.1906 ст.
Поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Устин Терентьев и Иван Данилов; по невесте: кр-не из вотяков дер. Большой Докьи Роман Григорьев и дер.Нюрдор-Котьи Феодор Косьмин
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.
Мать ребёнка: Васильева Ирина Емельяновна
Родители: деревни Володор-Докьи крестьянин из вотяков Ефрем Николаев и законная жена его Ирина Емельянова, оба православные
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Филимон Ефремович
Мать ребёнка: Васильева Ирина Емельяновна
Смерть
Неизвестно