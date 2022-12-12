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Васильев Ефрем Николаевич

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Место рождения

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.03.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888 ст.

Отец: Васильев Николай Терентьев

Мать: Агриппина Иванова

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Володор-Докьи новокрещен из вотяков Николай Терентьев и законная жена его Агриппина Иванова, оба православные
Крещение
06.03.1888 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: деревни Сюгу-Докьи уволенный в запас армии солдат Никита Яковлев
Бракосочетание
05.11.1906 ст.

Жена: Васильева Ирина Емельяновна

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Устин Терентьев и Иван Данилов; по невесте: кр-не из вотяков дер. Большой Докьи Роман Григорьев и дер.Нюрдор-Котьи Феодор Косьмин
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.

Сын: Васильев Михей Ефремович

Мать ребёнка: Васильева Ирина Емельяновна

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Володор-Докьи крестьянин из вотяков Ефрем Николаев и законная жена его Ирина Емельянова, оба православные
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Филимон Ефремович

Мать ребёнка: Васильева Ирина Емельяновна

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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