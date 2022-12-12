Тучина (Паугаева) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучина (Паугаева) Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
19 лет в 1889 году
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Муж: Тучин Никита Иванов

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.10.1891 ст.

Сын: Тучин Степан Никитин

Отец ребёнка: Тучин Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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