Тучина (Паугаева) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
19 лет в 1889 году
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Муж: Тучин Никита Иванов
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.10.1891 ст.
Сын: Тучин Степан Никитин
Отец ребёнка: Тучин Никита Иванов
Смерть
Неизвестно