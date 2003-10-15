Опарина (Петрякова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарина (Петрякова) Лариса Николаевна

Опарина (Петрякова) Лариса Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряков Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опарин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опарин Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close