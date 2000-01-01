Безматенный Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безматенный Яков
Мать: Безматенная Оксана
Рождение ребёнка
29.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безматенная -Истомина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безматенная -Губина Анна Александровна
Мать ребёнка: Безматенная -Истомина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безматенный Алексей Александрович
Мать ребёнка: Безматенная -Истомина Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно