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Тришкин Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1903 ст.

Сын: Тришкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тришкина Дарья Симоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - крестьянин Орловской губернии и уезда Богодуховской волости деревни Ново-Поселки.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тришкина Дарья Симоновна

Смерть
Неизвестно
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