Тришкин Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1903 ст.
Сын: Тришкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тришкина Дарья Симоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - крестьянин Орловской губернии и уезда Богодуховской волости деревни Ново-Поселки.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тришкина Дарья Симоновна
Смерть
Неизвестно