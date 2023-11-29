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Платонов Тимофей Григорьевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Платонов Григорий Михайлович

Мать: Платонова Татьяна Александровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан как минус 30 лет, как у казано в метрике о втором браке в 1908 году
Рождение ребёнка
11.06.1905

Дочь: (Платонова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Платонова Екатерина Семеновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Но мать Екатерина Семеновна, не та же, что у других детей отца. Крестные Афанаскин Федосий Семенович и Зятькова Мария Флоровна
Бракосочетание
03.10.1908

Жена: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе из церкви. Свидетели от жениха Платонов Евдоким Михайлович, Трофим Александрович Фомкин, от невесты - Ларькин Федор(???) Константинович, Иван Борисович Суслов (не четко)
Рождение ребёнка
1909

Сын: Платонов Аким Тимофеевич

Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.05.1911

Сын: Платонов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении из церкви
Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Платонов Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
28.10.1912
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Охромов + Мосина
Место жительства
31.10.1912
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свидетелем на свадьбе Фомкин + Агапкина
Рождение ребёнка
01.10.1918

Сын: Платонов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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