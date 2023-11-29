Платонов Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1878
Год рассчитан как минус 30 лет, как у казано в метрике о втором браке в 1908 году
Рождение ребёнка
11.06.1905
Дочь: (Платонова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Платонова Екатерина Семеновна
Есть метрика о рождении. Но мать Екатерина Семеновна, не та же, что у других детей отца. Крестные Афанаскин Федосий Семенович и Зятькова Мария Флоровна
Бракосочетание
03.10.1908
Есть метрика о свадьбе из церкви. Свидетели от жениха Платонов Евдоким Михайлович, Трофим Александрович Фомкин, от невесты - Ларькин Федор(???) Константинович, Иван Борисович Суслов (не четко)
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна
Рождение ребёнка
21.05.1911
Сын: Платонов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна
Есть метрика о рождении из церкви
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Платонов Антон Тимофеевич
Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна
Место жительства
28.10.1912
Указан свидетелем на свадьбе Охромов + Мосина
Место жительства
31.10.1912
Указан свидетелем на свадьбе Фомкин + Агапкина
Рождение ребёнка
01.10.1918
Сын: Платонов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Платонова (Ларкина) Акулина Прокопьевна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно