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Бунтин Гавриил Захарович

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Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Между 1890 и 1892

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892

Отец: Бунтин Захар Иванович

Мать: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бунтин Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.09.1915

Дочь: Широкова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.03.1921

Сын: Бунтин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Около 1970
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область, Казахстан
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