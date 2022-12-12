Бунтин Гавриил Захарович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1890 и 1892
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1892
Отец: Бунтин Захар Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1915
Дочь: Широкова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1921
Сын: Бунтин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1970
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область, Казахстан