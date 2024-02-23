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Куликова (Труба) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1953

Отец: Труба Николай Павлович

Мать: Труба Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Евгений

Рождение ребёнка
02.12.1977

Сын: Куликов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Куликов Евгений

Рождение ребёнка
09.02.1985

Дочь: Куликова Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Куликов Евгений

Рождение ребёнка
09.05.1990

Дочь: Куликова Дарья Евгеньевна

Отец ребёнка: Куликов Евгений

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