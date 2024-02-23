Куликова (Труба) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1953
Отец: Труба Николай Павлович
Мать: Труба Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Евгений
Рождение ребёнка
02.12.1977
Сын: Куликов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Куликов Евгений
Рождение ребёнка
09.02.1985
Дочь: Куликова Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Куликов Евгений
Рождение ребёнка
09.05.1990
Дочь: Куликова Дарья Евгеньевна
Отец ребёнка: Куликов Евгений