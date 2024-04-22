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Лукшин Александр Владимирович

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Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

23.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982

Отец: Лукшин Владимир Николаевич

Мать: Горб Тамара Александровна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
14.08.2009

Жена: Лукшина Зоя Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.2010

Сын: Лукшин Влас Александрович

Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.2014

Дочь: Лукшина Нонна Александровна

Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Лукшин Родион Александрович

Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Лукшин Мирон Александрович

Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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