Лукшин Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.03.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982
Бракосочетание
14.08.2009
Жена: Лукшина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.2010
Сын: Лукшин Влас Александрович
Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.2014
Дочь: Лукшина Нонна Александровна
Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.2014
Сын: Лукшин Родион Александрович
Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.2014
Сын: Лукшин Мирон Александрович
Мать ребёнка: Лукшина Зоя Михайловна